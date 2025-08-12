terça-feira, 12/08/2025

MPMS reforça combate à poluição sonora em MS

Ações judiciais, articulação com órgãos de fiscalização e defesa do ambiente acústico visam garantir saúde, sossego e qualidade de vida à população

Milton
Publicado por Milton
FOTO: MPMS

O MPMS intensificou sua atuação no enfrentamento à poluição sonora, problema que afeta diretamente a saúde e o bem-estar da população urbana. A instituição tem promovido ações civis e penais, além de articular esforços com órgãos de fiscalização para assegurar um ambiente acústico saudável, parte do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.

A poluição sonora, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode causar distúrbios do sono, doenças cardiovasculares, déficit cognitivo e até obesidade. Ruídos acima de 75 decibéis são considerados perigosos e, em muitos casos, superam facilmente os limites legais, especialmente em áreas com bares, casas noturnas e trânsito intenso.

Recentemente, o MPMS obteve decisões judiciais importantes, como a condenação de estabelecimentos em Corumbá e Três Lagoas. Além disso, conseguiu derrubar leis municipais que flexibilizavam regras contra ruídos excessivos, garantindo a prevalência de normas mais protetivas.

A atuação do MPMS reforça o compromisso com a saúde pública, o sossego e a ordem urbanística, mostrando que o silêncio também é um direito coletivo.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Governo vai comprar 20 mil toneladas de arroz no Centro-Oeste

Milton - 0
A Conab anunciou a compra de até 20 mil toneladas de arroz de produtores da região Centro-Oeste. A operação será realizada por meio do...
Leia mais

 Fumacê circula por três bairros nesta sexta-feira 

ANELISE PEREIRA - 0
O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em três bairros de Campo Grande, com o uso do...
Leia mais

Circuito Sesc Trail agita Rio Verde

Milton - 0
A cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS receberá, nos dias 23 e 24 de agosto, a terceira etapa do Circuito Sesc Trail 2025,...
Leia mais

Circuito da Saúde leva serviços da Sesau para perto da população nesta quarta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
 Acontece nessa quarta-feira (06), a primeira edição do “Circuito da Saúde: Sesau mais perto de você”, que irá ofertar diversos serviços em saúde para a população...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia