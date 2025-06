MPMS bloqueia repasses à Federação de Futebol por irregularidades

O MPMS, por meio do promotor Gevair Ferreira Lima, notificou órgãos públicos para suspenderem repasses financeiros à Federação de Futebol de MS. A medida ocorre após apuração de irregularidades no Convênio nº 25.536/2016, que envolvem o atual presidente da entidade, Estevão Petrallas, responsável por um débito de quase R$ 120 mil ao erário. Prefeitura, Governo do Estado, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa têm 10 dias para informar se mantêm convênios com a Federação.

As investigações apontam falhas na prestação de contas, como compras superfaturadas de alimentos e gastos indevidos com hospedagem e alimentação fora de Campo Grande. A Auditoria-Geral do Estado detectou ainda falta de comprovação em serviços de transmissão de jogos e na aquisição de camisetas. Destaca-se o consumo excessivo de carnes, incompatível com o número de pessoas atendidas.

O MPMS destaca que Petrallas responde integralmente pelas irregularidades, negando qualquer alegação de que não teria responsabilidade. Com base na Lei nº 13.019/2014, a Federação está impedida de receber recursos públicos até a regularização do débito. A entidade foi notificada, mas ainda não se posicionou. A decisão marca um avanço no combate à má gestão dos recursos públicos no esporte sul-mato-grossense.