quinta-feira, 12/02/2026

MPMS age para proteger rios da Serra da Bodoquena

Ministério Público exige licenciamento rigoroso para atividades agrícolas

Milton
Publicado por Milton
FOTO: MPMS

Medida visa impedir danos ambientais e garantir preservação das bacias hidrográficas da região

O MPMS ajuizou ação civil pública contra o Estado e o Imasul para suspender a dispensa de licenciamento ambiental em atividades agrícolas na Serra da Bodoquena, diante de danos à flora, fauna e à qualidade das águas em Bonito, Bodoquena, Miranda e Porto Murtinho. A denúncia aponta que centenas de autorizações de supressão vegetal e corte de árvores nativas isoladas foram concedidas sem avaliação prévia de impactos integrados, em descumprimento à Lei Federal nº 6.938/81 e ao entendimento do STF.

Estudos do Nugeo mostram que, entre 2014 e 2022, mais de 48,5 mil hectares foram autorizados para desmate e que a agricultura ocupa atualmente cerca de 68 mil hectares, incluindo áreas de proteção do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. O MPMS pede suspensão das normas que dispensam licenciamento, condicionando futuras autorizações à apresentação de EIA/RIMA, reparação integral dos danos, indenização por danos morais coletivos e fiscalização preventiva, para conter a degradação e preservar o equilíbrio ecológico da região.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Dupla é detida por tráfico de drogas na Vila Valerdes, em Dourados

Milton - 0
Polícia Militar age após denúncias anônimas na Vila Valerdes Duas mulheres foram presas em flagrante pela Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar na...
Leia mais

Motocicleta transportava haxixe em Amambai

Milton - 0
Homem de 34 anos foi preso e entorpecente avaliado em cerca de R$ 975 mil O DOF apreenderam 13,7 Kg de haxixe marroquino ocultos em...
Leia mais

Norris lidera 1º dia de testes da F1 2026 no Bahrein

Milton - 0
Bortoleto fecha em 15º; Verstappen é quem mais dá voltas no dia Lando Norris foi o mais rápido no primeiro dia de testes da pré-temporada...
Leia mais

Confira os bairros por onde o fumacê passará nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA - 0
O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em quatro bairros de Campo Grande, com o uso...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia