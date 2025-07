MotoGP volta ao Brasil com etapa em Goiânia em 2026

Após mais de duas décadas de ausência, a MotoGP voltará ao Brasil em 2026. A organização do campeonato confirmou que Goiânia sediará a segunda etapa da temporada, entre os dias 20 e 22 de março, no autódromo Ayrton Senna. A abertura será na Tailândia, no fim de fevereiro.

A etapa brasileira substituirá a da Argentina no calendário e promete movimentar o Centro-Oeste. A expectativa é de público superior a 100 mil pessoas no domingo da corrida, com impacto econômico estimado em R$ 1 bilhão, segundo o governo de Goiás.

A pista passa por reformas para atender aos padrões da categoria, incluindo novo asfalto, boxes e áreas de segurança. Os ingressos começam a ser vendidos em setembro. A última prova da MotoGP no país foi em 2004, no Rio. Goiânia já recebeu etapas entre 1987 e 1989.