Morre Giorgio Armani, ícone da moda italiana, aos 91 anos

O renomado estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos, conforme comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (4) pela empresa que leva seu nome. “Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz”, afirmou a grife.

Reconhecido mundialmente por redefinir a moda com sofisticação e minimalismo, Armani foi responsável por transformar o conceito de elegância masculina e feminina desde os anos 1980. Combinando talento artístico e estratégia empresarial, sua marca alcançou um faturamento anual de aproximadamente € 2,3 bilhões.

Conhecido como “Il Signor Armani” entre funcionários e parceiros, o estilista supervisionava pessoalmente todos os detalhes de suas coleções, provando seu comprometimento inabalável com a excelência. A empresa anunciou que uma câmara funerária será montada em Milão nos dias 6 e 7 de setembro, com funeral privado em data ainda não divulgada.