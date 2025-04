Morre Dick Barnett, ídolo dos Knicks e lenda da NBA

O ex-jogador Dick Barnett, bicampeão da NBA e ídolo do New York Knicks, faleceu neste domingo aos 88 anos, enquanto dormia em uma casa de repouso em Largo, na Flórida. O anúncio foi feito pela franquia nova-iorquina, com quem o ex-armador fez história nas décadas de 1960 e 1970.

Barnett foi peça-chave nas conquistas dos títulos da NBA em 1970 e 1973, encerrando sua carreira logo após o segundo título, após 14 temporadas na liga. Sua marcante trajetória nos Knicks lhe rendeu uma homenagem eterna: a camisa 12 foi aposentada em 1990 e está pendurada nas vigas do Madison Square Garden.

Antes de chegar a Nova York, Barnett atuou por Syracuse Nationals, Cleveland Pipers e Los Angeles Lakers. Conhecido por seu arremesso único e por sua liderança dentro e fora das quadras, ele deixou um legado admirado por colegas e torcedores.

Em 2024, Barnett foi consagrado com a entrada no Hall da Fama do basquete de Naismith. A organização dos Knicks lamentou a perda e destacou seu impacto duradouro no time e na comunidade esportiva. Sua contribuição ao basquete segue inesquecível.