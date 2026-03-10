quarta-feira, 11/03/2026

Moraes arquiva inquérito contra Elon Musk

Ministra acolhe pedido do PGR por falta de provas

Milton
Publicado por Milton
Foto: U.S. AIR FORCE ACADEMY, Colo. -- Tesla Inc. Chief Executive Officer Elon Musk speaks with Lt. Gen. Richard Clark, Superintendent of the U.S. Air Force Academy, during the Ira C. Eaker Distinguished Speaker Presentation in the Academy's Arnold Hall on April 7, 2022 in Colorado Springs, Colo. (U.S. Air Force photo by Trevor cokley)

Arquivamento encerra investigação sobre suposta instrumentalização criminosa do X

O ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito que investigava Elon Musk por suposta “instrumentalização criminosa” do antigo Twitter, desobediência a decisões judiciais, obstrução à Justiça e incitação ao crime. O pedido de arquivamento foi feito pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que considerou insuficientes as provas para confirmar as hipóteses criminais. Segundo Moraes, a manifestação do Ministério Público é irretratável, salvo surgimento de novas provas.

O PGR destacou que não houve comportamento doloso por parte da plataforma e que eventuais falhas foram pontuais e corrigidas. Musk, alvo do inquérito das milícias digitais iniciado em abril de 2024, negou irregularidades. A Polícia Federal havia apontado uso da rede para disseminar informações falsas e contornar ordens judiciais, avaliação contestada por Gonet. A defesa brasileira do bilionário afirmou que o arquivamento reflete postura colaborativa da empresa.

Moraes, mesmo com o arquivamento, ressaltou o dever do Judiciário de supervisão judicial. A decisão encerra temporariamente as investigações sem apontar responsabilidade criminal de Musk.

