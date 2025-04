Modelo referência, Associação Juliano Varela garante até neuropediatra para famílias atípicas na Capital

A deputada estadual Lia Nogueira foi homenageada neste ano como sócia benemérita da Associação Juliano Varela, em Campo Grande, em reconhecimento ao seu apoio e comprometimento com as ações desenvolvidas pela entidade em prol das pessoas atípicas.

Com uma trajetória marcada pela dedicação ao acolhimento dessa comunidade, a Juliano Varela é referência no atendimento especializado e humanizado. A instituição oferece suporte educacional, terapêutico e clínico a crianças, adolescentes e adultos, promovendo qualidade de vida e inclusão social.

Um dos grandes diferenciais da Associação é seu modelo de gestão eficiente, que permite oferecer até consultas com neuropediatra gratuitas para a população, a um custo de R$150,00 para os cofres da entidade. Além disso, a diretoria ainda mantém em sua equipe multiprofissional especialistas como psiquiatras, pediatras e terapeutas ocupacionais, fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar dos atendidos.

Sensível às necessidades da entidade, a deputada Lia Nogueira destinou, em 2024, uma emenda parlamentar de R$ 50 mil, valor utilizado na contratação de psiquiatra, garantindo a realização de 334 consultas para as crianças acolhidas pela associação.

O investimento permitiu ampliar o acesso ao diagnóstico e ao acompanhamento adequado para diversas condições neuropsiquiátricas, muitas vezes enfrentadas com dificuldade pelas famílias.

No ano anterior, outra emenda parlamentar no mesmo valor garantiu a realização do projeto experimental Mão Na Massa, levando ações de culinária para as rotinas de desenvolvimento das crianças e adolescentes atendidos.

“Reconhecer o trabalho da Juliano Varela é uma questão de justiça. O que eles fazem muda vidas, e como mãe atípica, eu sei o quanto esse cuidado faz diferença. Meu sonho era que em cada município pudéssemos ver uma sementinha da Juliano Varela frutificando”, destacou Lia durante a solenidade de homenagem.

A deputada também confirmou que novos recursos serão destinados ainda este ano para fortalecer a estrutura de atendimento da instituição, reafirmando seu compromisso com a causa das famílias atípicas e a promoção de políticas públicas inclusivas e acessíveis.

A Associação Juliano Varela segue sendo exemplo de acolhimento, inovação e gestão responsável, impactando positivamente centenas de famílias sul-mato-grossenses e se consolidando como uma rede de apoio essencial no cuidado de quem mais precisa.