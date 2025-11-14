sexta-feira, 14/11/2025

Mochi solicita implantação de unidade da Polícia Perícia Técnica em São Gabriel do Oeste

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou durante sessão plenária desta quinta-feira (13) Indicação destinada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, solicitando a implantação de uma unidade da Polícia Perícia Técnica em São Gabriel do Oeste. A ação foi apresentada a pedido dos vereadores Valdecir Malacarne, Perkão Sales e Luizinho Freitas, que encaminharam a demanda ao gabinete parlamentar  ￼.

A medida busca suprir uma necessidade urgente do município, que, apesar de contar com importantes estruturas da segurança pública, ainda não dispõe de serviço pericial próprio,  fator que tem dificultado investigações, atrasado a elaboração de laudos e comprometido o atendimento de ocorrências que dependem da atuação técnica especializada.

A implantação da unidade permitirá maior agilidade nas investigações, aprimoramento do trabalho pericial e fortalecimento da integração entre as forças policiais, além de oferecer respostas mais rápidas e eficientes às demandas locais e regionais.

“A criação de uma unidade de perícia técnica é essencial para qualificar as investigações, agilizar procedimentos e fortalecer a segurança pública de São Gabriel do Oeste. É um passo importante para garantir justiça, eficiência e melhor atendimento à população”, destacou Junior Mochi.

