Mochi propõe restrição a veículos elétricos no Parque dos Poderes

Na última terça-feira, 8, o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou um Projeto de Lei que visa restringir a circulação de veículos elétricos durante as interdições do Parque dos Poderes, em Campo Grande-MS. A proposta se aplica aos domingos e feriados, quando o local é fechado para o programa “Lazer no Parque”. O objetivo da medida, segundo o deputado, é aumentar a segurança de pedestres, ciclistas e corredores, já que os veículos elétricos, por serem silenciosos, têm gerado riscos de acidentes.

A nova regra não afetará as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que utilizam equipamentos motorizados para locomoção. A fiscalização será realizada por agentes de trânsito e pela Polícia Militar, e os infratores poderão ter os veículos retidos. Mochi destaca a importância de manter o Parque como um ambiente seguro e acessível para todos os cidadãos.

O projeto segue em análise na Assembleia Legislativa e pode impactar a dinâmica do lazer e do esporte na cidade.