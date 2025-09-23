Mochi pede reforço para serviços públicos em três cidades de MS

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou, nesta terça-feira (23), indicações ao Governo do Estado e à União para fortalecer áreas essenciais em Coronel Sapucaia, Bodoquena e Pedro Gomes.

Para Coronel Sapucaia, pediu à senadora Soraya Thronicke uma van para a Secretaria de Saúde, visando transporte seguro de pacientes após a perda de um micro-ônibus. Também solicitou ao secretário Antônio Carlos Videira um caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros para combate a incêndios e apoio a obras.

Em Bodoquena, a proposta é a aquisição de dois veículos: um para a Saúde e outro para o Departamento de Agricultura, atendendo produtores rurais e pacientes.

Já em Pedro Gomes, Mochi quer camionetes para a Assistência Social, visando melhorar o acesso do Conselho Tutelar em áreas rurais, e para a Secretaria de Obras, com foco na manutenção de estradas e transporte escolar.

“As indicações atendem a pedidos de vereadores e lideranças locais. Nosso mandato está à disposição da população”, afirmou o deputado.