MIRANDA: Março lilás, palestra para mulheres na academia da saúde.

Na noite do dia 12, as mulheres que fazem parte do funcional da Academia da Saúde participaram de uma palestra especial sobre o Março Lilás, campanha dedicada à conscientização e prevenção do câncer de colo do útero.

O evento contou com a presença da Secretária de Saúde de Miranda-MS, Kellen Venciguer, que reforçou a importância da prevenção e do acesso à informação para a saúde das mulheres. A palestra foi conduzida pela assistente social Ana Paula, profissional com vasta experiência na área, tendo atuado no Hospital do Câncer e no Hospital do Amor.

Durante o encontro, foram abordados temas essenciais como a importância da vacinação contra o HPV, realização do exame preventivo (Papanicolau) e cuidados gerais com a saúde da mulher.

O Março Lilás é um movimento que destaca a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. A iniciativa foi uma oportunidade para as participantes esclarecerem dúvidas e se conscientizarem sobre a importância do autocuidado.

A Secretaria de Saúde segue promovendo ações de conscientização e incentivo à prevenção, garantindo que mais mulheres tenham acesso a exames e orientações. Afinal, cuidar da saúde é um ato de amor-próprio e garantia de qualidade de vida!