MIRANDA: Encerramento celebra 152 cursos e mais de 500 pessoas capacitadas pelo Senar em parceria com a Prefeitura.

A Câmara Municipal de Miranda foi palco, na noite de sábado (13), de uma grande celebração que marcou o encerramento das formações promovidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, por meio do Senar/MS, em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura.

Ao longo de 2025, foram 152 cursos realizados e 519 pessoas capacitadas, alcançando moradores de bairros, assentamentos e comunidades indígenas. O evento reuniu autoridades, instrutores, alunos e representantes de diversas localidades que participaram ativamente das formações.

Dentre os cursos realizados, destacam-se os de inseminação artificial, beneficiamento da banana, pomar de citros e maracujá, processamento de tomate, combate à formiga, conservas de hortaliças, cozinha da fazenda, internet básica, inclusão digital, fritas em calda, embutidos e defumados, motosserra, entre outros — com ações realizadas em comunidades como Baiazinha, Colônia dos Pescadores, Cohab, aldeias Argola, Lalima e Cachoeirinha, além da região da Vereda e Maria do Rosário.

Estiveram presentes o prefeito Fábio Florença (PSDB), o presidente do Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena Adauto Rodrigues, a vice-prefeita Elange Ribeiro (PSD), o vereador Everaldo Santos (PSDB) representando a Câmara Municipal, o secretário de Educação Anildo Balbuena, o secretário de Turismo Fernando Albuquerque, o secretário de Agricultura Wilson Santos e o diretor de Agricultura Emiliano Martins.

Também marcaram presença lideranças indígenas, como os caciques Eduardo (Aldeia Lalima) e Ronaldo (representando a associação), além da equipe técnica que viabilizou a realização dos cursos: Marily, Vitória e Margarida, do Sindicato Rural, e os mobilizadores Fátima Ramos e Abel Ribeiro, que acompanharam de perto os cursos em diversas localidades.

Fala do prefeito Fábio Florença (PSDB):

“Essa é uma parceria que nos orgulha muito. O Sindicato Rural, através do presidente Adauto e toda a equipe do Senar, tem sido um grande aliado na formação de tantas pessoas aqui em Miranda. Agradeço também à Marily, Vitória e Margarida, pelo empenho incansável em cada curso, e a toda equipe da Prefeitura, especialmente da Secretaria de Agricultura, por fazerem isso acontecer. O conhecimento transforma, e esses cursos estão mudando vidas em nossas comunidades.”

A cerimônia, realizada na Câmara Municipal de Miranda, marcou o encerramento de um ciclo intenso de formação e desenvolvimento, valorizando quem vive e trabalha no campo, nas aldeias e nos bairros da cidade.