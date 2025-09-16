MIRANDA: Comunidades indígenas concluem cursos de bordado e cultivo de hortaliças

Mais dois cursos foram concluídos nesta semana em comunidades indígenas do município, promovidos pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar, e com o apoio da Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

Nos dias 11 e 12 de setembro, a Aldeia Cachoeirinha recebeu o Curso de Bordado Trançado com Fita, ministrado pela professora Joseleine e mobilizado por Fátima Ramos. A capacitação reuniu mulheres da comunidade que aprenderam técnicas de bordado artesanal com fita, aplicadas sobre tecidos e panos de prato, promovendo criatividade, delicadeza e geração de renda a partir do feito à mão.

Já entre os dias 11 e 13, foi a vez da Aldeia Argola sediar o Curso de Hortaliças Frutuosas, realizado na residência do Sr. Marino, com instrução do professor Carlos. Durante a formação, os participantes aprenderam práticas de preparo de solo, adubação, plantio e manejo de diversas hortaliças, fortalecendo a agricultura familiar e o cultivo sustentável nas comunidades.

A Prefeitura de Miranda agradece especialmente ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pela iniciativa e compromisso com o desenvolvimento rural, e reafirma o apoio da gestão municipal, por meio do secretário Wilson Santos, a todas as ações que valorizam o conhecimento, a produção local e a autonomia das famílias indígenas.