Ministro Guilherme Boulos visita Campo Grande em fevereiro

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, cumpre agenda em Campo Grande no dia 5 de fevereiro, quando se reunirá com representantes da reforma agrária e discutirá políticas regionais junto ao diretório local do PT, que confirmou a visita, embora detalhes específicos do cronograma ainda estejam em análise. Nos dias anteriores, Boulos cumpre compromissos em Roraima, reforçando sua atuação em diferentes regiões do país e estreitando laços com movimentos sociais ligados à reforma agrária.

Ao mesmo tempo, o PT define seus pré-candidatos para as Eleições 2026 no Mato Grosso do Sul, com Vander Loubet disputando o Senado, Fábio Trad ao Governo do Estado e Gilda Maria dos Santos como vice-governadora. Os nomes já vinham sendo cotados pela direção regional e agora foram oficialmente confirmados pelo presidente nacional Edinho Silva, consolidando a estratégia eleitoral do partido e fortalecendo a presença política da legenda na região, mostrando articulação e planejamento para os próximos meses.