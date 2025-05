Ministra Marina Silva falta a comissão e é criticada por deputado

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, não compareceu à reunião da Comissão de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) nesta quarta-feira (07), onde havia sido convocada a prestar esclarecimentos. A ausência foi duramente criticada pelo presidente da comissão, deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), autor do requerimento.

“A ministra desrespeitou essa comissão”, declarou o parlamentar, ao destacar que não houve sequer um pedido de reagendamento da reunião. Marina Silva foi chamada a explicar sua participação em um ato indígena que terminou com tentativa de invasão do Congresso Nacional.

Nogueira também citou temas que seriam discutidos com a ministra, como queimadas, degradação da Amazônia, entraves à aprovação de defensivos agrícolas e impactos no setor produtivo rural. Segundo ele, “são questões urgentes para quem produz, gera empregos e movimenta a economia”.

Para o deputado, a ausência demonstra desprezo pelo Parlamento e falta de compromisso com a transparência. Ele afirmou que a comissão deve adotar medidas formais para lidar com o ocorrido.

“Ela se esconde atrás da agenda e não quer prestar contas à sociedade”, finalizou.