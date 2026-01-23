sexta-feira, 23/01/2026

Ministra Cármen Lúcia representa STF em congresso no Peru

Ministra participa em Lima de encontro que reúne autoridades judiciais de toda a região e da Europa para troca de experiências e fortalecimento institucional

Foto: Poder Judiciário do Peru

A ministra Cármen Lúcia participa em Lima, no Peru, do “Congresso Internacional de Cortes de Justiça: 200 Anos dos Poderes Judiciários na América Latina”, representando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Organizado pelo Poder Judiciário do Peru, o evento teve início na quinta-feira, 22, e segue até sábado, 24, reunindo autoridades judiciais de países latino-americanos como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Panamá, Paraguai e Uruguai, além de convidados da Espanha, Itália e França. A abertura contou com a presença da presidente do Poder Judiciário do Peru, Janet Tello Gilardi, e teve como objetivo promover o diálogo institucional, o intercâmbio de experiências entre as cortes e o fortalecimento do papel do Judiciário na região.

A programação está organizada em eixos temáticos: no primeiro dia, os debates abordaram a formação histórica dos Poderes Judiciários no contexto dos processos de independência, assim como garantias da carreira da magistratura, autonomia institucional e independência judicial; no segundo dia, a atenção se voltou para a justiça estratégica na América Latina contemporânea, com reflexões sobre o papel das altas cortes, segurança jurídica, precedentes judiciais e desafios do funcionamento do sistema judicial; o último dia é dedicado a questões atuais que impactam diretamente o Judiciário, como enfrentamento à criminalidade organizada, crimes de alta complexidade, instrumentos jurídicos de extinção de domínio e os desafios contemporâneos da independência judicial, consolidando um espaço de diálogo e troca de práticas entre magistrados de diferentes países.

