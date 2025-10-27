terça-feira, 28/10/2025

Militar do Exército é encontrado morto no CMO

Colegas relatam comportamento discreto e pouco comunicativo do soldado.

Milton
Foto: Divulgação

Um jovem militar do Exército Brasileiro foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (27) nas dependências do CMO (Comando Militar do Oeste), em Campo Grande. De acordo com informações preliminares, ele teria efetuado um disparo com arma de fogo contra si mesmo, atingindo o pescoço.

O soldado foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital Militar, mas não resistiu ao ferimento. Familiares e colegas foram comunicados, e o caso chocou o ambiente militar local.

Testemunhas relataram que o rapaz tinha comportamento discreto, frequentemente permanecia sozinho e era pouco comunicativo com os demais colegas. Apesar disso, era considerado responsável e dedicado às funções.

O CMO ainda não se posicionou oficialmente sobre o ocorrido.

