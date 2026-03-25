Médicos da Cassems conquistam notas máximas no país e ingressam em subespecialidades de referência

A conclusão da residência em pediatria no Hospital Cassems de Campo Grande marca o início de uma nova e promissora etapa para os médicos Rafaela Picolli Machado de Souza e Giovanni Lima Correa. Egressos do programa da Cassems, eles elevaram a régua da excelência e agora se preparam para novos desafios ao conquistarem vagas em subespecialidades nas instituições de maior relevância do país.

Esse sucesso é compartilhado com outros nomes de destaque da instituição: Bianca, aprovada em Neonatologia, e Maria Carolina, que ingressa em Alergia e Imunologia Pediátrica. Para a Dra. Ana Protti, co-supervisora da residência e responsável pela Pediatria e tutora do grupo, o resultado reflete o amadurecimento constante desses profissionais. Segundo ela, Rafaela e Giovanni demonstraram, desde o início, um compromisso raro com o aprendizado e uma postura ética exemplar, dedicando-se profundamente a cada paciente e família atendida.

O diferencial da formação na Cassems reside em uma estrutura multidisciplinar que desafia o médico a ir além dos livros. Durante a residência, os profissionais atuam em cenários variados, do pronto atendimento à UTI Neonatal, e cada caso é levado a sessões clínicas para discussão de condutas.

A Dra. Ana Protti explica que esse método de estudo de casos é um pilar fundamental, pois estimula o raciocínio clínico estruturado e a tomada de decisão baseada em evidências. “Ao discutir casos reais e propor tratamentos, o residente é constantemente desafiado a integrar o conhecimento teórico à prática assistencial”, pontua a tutora. O resultado desse rigor técnico apareceu nas notas: pontuações máximas que colocam os médicos da Cassems no topo da pediatria nacional.



Visão Institucional e Segurança do Paciente



Para o Diretor Clínico e supervisor do programa de residência, do HCCG, Dr. Alberto Cubel Júnior, esse reconhecimento nacional é o reflexo de um trabalho sério, ético e qualificado. Segundo ele, figurar no topo das avaliações nacionais demonstra que a instituição está no caminho certo, contando com o apoio integral da direção da operadora e do hospital.

“Vemos esse avanço como fruto da orientação de profissionais qualificados. Isso qualifica diretamente o atendimento aos nossos usuários, que passam a ter à disposição médicos com formação de excelência e reconhecimento em todo o país”, afirma o Dr. Cubel. Ele ressalta ainda que a missão da residência médica da Cassems é entregar especialistas capacitados, éticos e humanistas, totalmente alinhados ao perfil de cuidado da instituição.

O sentimento que fica para a coordenação e diretoria é de dever cumprido. Ver egressos como Rafaela, Giovanni, Bianca e Maria Carolina, Rafaela e Giovanni alcançando subespecialidades de ponta, prova que a formação oferecida foi sólida e efetiva. “Cada residente é olhado de forma individual em sua necessidade para se tornar um profissional de excelência”, finaliza a Dra. Ana Protti, reforçando que essa conquista é um estímulo para manter a evolução constante do programa de residência da Cassems em Mato Grosso do Sul.