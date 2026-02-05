Maye pode virar o quarterback mais jovem campeão do Super Bowl

Com 23 anos e 162 dias, Maye busca superar recorde de Ben Roethlisberger e entrar para a história da NFL
Drake Maye, quarterback do New England Patriots, pode escrever seu nome na história da NFL neste domingo ao disputar o Super Bowl LX contra o Seattle Seahawks, no Levi’s Stadium, em Santa Clara. Com apenas 23 anos e 162 dias, o jogador tem a chance de se tornar o quarterback mais jovem a vencer a competição como titular, superando Ben Roethlisberger, que conquistou o troféu aos 23 anos e 340 dias pelo Pittsburgh Steelers em 2006. Maye iniciou a partida nos playoffs ainda como calouro e rapidamente se destacou pelo jogo terrestre e pela eficiência nos passes, liderando a NFL em aproveitamento de passes (72%) em 2025.
A equipe dos Patriots, sob o comando de Mike Vrabel, terminou a temporada regular com 14 vitórias e eliminou Los Angeles Chargers, Houston Texans e Denver Broncos para chegar à final. Antes da NFL, Maye brilhou no basquete e no futebol americano universitário pela Universidade de North Carolina, somando mais de 8 mil jardas e 63 touchdowns em três temporadas. Caso conquiste o título, poderá repetir o feito de Tom Brady, campeão em sua segunda temporada, e consolidar sua reputação como sucessor do ídolo de New England.
A transmissão do Super Bowl LX será realizada pelo Sportv 2, ge tv e TV Globo, com cobertura completa do pré-jogo e show do Bad Bunny. Além do recorde de idade, Maye já se tornou o segundo quarterback mais jovem a iniciar um Super Bowl, atrás apenas de Dan Marino, e figura entre os cinco finalistas ao prêmio de MVP da temporada. A expectativa é alta para o jovem talento, que combina habilidade aérea e força no jogo terrestre, carregando os Patriots em busca do 7º anel de sua história. Independentemente do resultado, Maye entra no ranking histórico de quarterbacks promissores, consolidando-se como uma das maiores revelações da NFL recente.