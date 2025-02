Mato Grosso do Sul no protagonismo das decisões técnicas e de gestão do país

Flávio César, secretário de Fazenda de MS, é eleito novo presidente do Comsefaz. Escolha histórica marca a primeira vez que um representante do Centro-Oeste assume a presidência do comitê, trazendo protagonismo e novas perspectivas para a região

O Comsefaz (Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal) elegeu na sexta-feira (7), por unanimidade, Flávio César Mendes de Oliveira, secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, como seu novo presidente para o biênio (2025-2027). A escolha é histórica: é a primeira vez que um representante do Centro-Oeste assume a liderança do comitê, que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

A eleição de Flávio César não apenas reconhece sua trajetória exemplar e capacidade de articulação, mas também reflete o momento de ascensão econômica e maturidade fiscal de Mato Grosso do Sul. O Estado, que tem se destacado como um dos mais dinâmicos do país, ganha agora voz ativa nas discussões nacionais sobre políticas tributárias e fiscais, posicionando-se como peça-chave no desenvolvimento do federalismo brasileiro.

Mato Grosso do Sul vive um momento ímpar de crescimento e consolidação como um dos estados mais promissores do Brasil. Com um PIB de R$ 190 bilhões em 2024 e projeção de crescimento de 4,2% em 2025, o estado ocupa o terceiro lugar no ranking de liberdade econômica e se consolida como um dos melhores ambientes para investimentos e empreendedorismo.

Nos últimos anos, o estado atraiu mais de R$ 65 bilhões em investimentos privados, impulsionando setores como o agronegócio, que registrou um crescimento de 32% no PIB, e a indústria de transformação, que avançou 996% em 16 anos. Com solidez fiscal e gestão eficiente, Mato Grosso do Sul é o estado com maior taxa de investimento do Brasil. Além disso, é o terceiro estado com menor taxa de extrema pobreza e a terceira menor taxa de desocupação (3,4%), refletindo uma economia robusta e inclusiva.

Sob a liderança de Flávio César na Secretaria de Fazenda, o estado alcançou conquistas históricas, como a nota CAPAG A+, a mais alta classificação do Tesouro Nacional em equilíbrio fiscal. Esse reconhecimento permitiu ampliar operações de crédito com aval da União, criando um ambiente econômico estável e atrativo para investidores.

Flávio César assume a presidência do Comsefaz diante de grandes desafios para os estados e o Distrito Federal. Sua gestão terá como prioridade acompanhar as discussões sobre a reforma tributária, garantindo que os interesses estaduais sejam preservados, especialmente no que se refere ao ICMS. Além disso, buscará soluções para evitar a guerra fiscal entre os estados, promovendo um ambiente mais equilibrado na atração de investimentos.

Outro foco será a modernização da gestão fiscal, incentivando o uso de tecnologias e práticas inovadoras para melhorar a arrecadação e a administração dos recursos públicos. Flávio também pretende fortalecer a representação do Centro-Oeste, assegurando que as demandas da região, marcada por uma economia dinâmica, mas com desafios logísticos e de infraestrutura, sejam devidamente consideradas no cenário nacional. Com articulação e visão estratégica, seu objetivo é fortalecer a posição dos estados na formulação das políticas fiscais do país.

Para o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a eleição de Flávio César é uma conquista que reflete a maturidade da gestão fiscal do estado. “Ter um sul-mato-grossense à frente do Comsefaz é um reconhecimento do trabalho sério e transparente que temos realizado em nossa gestão. Flávio Cesar levará para o comitê a experiência e a visão de um estado que cresce com responsabilidade fiscal”, afirmou Riedel.

O secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, celebrou sua eleição unânime para a presidência do Comsefaz, destacando a relevância do cargo e a responsabilidade de representar os Estados na pauta fiscal nacional. Flávio César também agradeceu o apoio do governador Eduardo Riedel e reafirmou seu compromisso com a solidez financeira do Estado e o fortalecimento do pacto federativo.

“Recebo com muita honra a missão de presidir o Comsefaz, um desafio que assumo com compromisso e responsabilidade. Essa escolha unânime representa o reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido em Mato Grosso do Sul, consolidando o Estado como referência em gestão fiscal. Nosso foco será atuar com diálogo e articulação junto ao Congresso Nacional, Governo Federal e demais entidades, sempre em defesa dos interesses dos estados e do Distrito Federal. Trabalharemos para construir um federalismo mais equilibrado e um sistema tributário moderno e sustentável”, pontuou.

A eleição de Flávio César para a presidência do Comsefaz é um marco histórico para Mato Grosso do Sul e para o Centro-Oeste. Sob sua liderança, o estado terá a oportunidade de protagonizar às discussões políticas fiscais e tributárias do país, garantindo que suas demandas e visões sejam ouvidas em âmbito nacional.