Mato Grosso do Sul conquista 1º lugar nacional na implantação da CIPA Escolar

Mato Grosso do Sul conquistou o primeiro lugar nacional na CIPA Escolar (Campanha Nacional de Incentivo à Implementação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, Doenças e Violências nas Escolas). O resultado consagra o Estado como o único da federação a atingir 100% de cobertura da iniciativa em todas as unidades da REE (Rede Estadual de Ensino). A conquista foi obtida pela SED (Secretaria de Educação), por meio da Coordenadoria-Geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes. A CIPA Escolar é formada por estudantes, com a participação de servidores, e atua na conscientização e na prevenção de acidentes, doenças e violências no ambiente escolar.

Na terceira edição da campanha nacional, foram registrados em todo o país 1.223 escolas com atividades iniciadas, 537 unidades com CIPA implementada e 4.804 cipeiros e cipeiras, sendo 2.893 estudantes e 1.911 servidores. Atualmente, 271.449 estudantes e 42.840 servidores estão vinculados a escolas com CIPA implementada no Brasil.

Mato Grosso do Sul liderou o critério destinado a estados, municípios ou Distrito Federal com mais de 300 escolas sob gestão. Das 345 escolas da REE, todas contam com CIPA Escolar em funcionamento.

Giovanna Xavier da Silva, da EE Vânia Medeiros Lopes de Glória de Dourados, 3° lugar na modalidade redação

Reconhecimento nacional

O resultado consolida Mato Grosso do Sul como referência brasileira na promoção da cultura de prevenção, saúde e segurança no ambiente escolar, alinhada ao Projeto Segurança e Saúde nas Escolas, coordenado nacionalmente pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e Organização Internacional do Trabalho.

A conquista também reforça o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas voltadas à proteção da vida, à educação de qualidade e ao desenvolvimento humano sustentável, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, especialmente os ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), 4 (Educação de Qualidade) e 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico).

Para o secretário de Educação, Hélio Daher, o desempenho das escolas da rede estadual demonstra que a política pública foi efetivamente incorporada pela comunidade escolar, gerando resultados pedagógicos, criativos e transformadores.

Destaque em concurso cultural

Além da liderança nacional na implantação da CIPA Escolar, escolas da rede estadual também se destacaram no Concurso Cultural de Redação e Vídeo sobre Saúde e Segurança nas Escolas, com produções voltadas aos efeitos climáticos e à temática dos resíduos sólidos.

Concurso de Redação:

• 2º lugar – Dyeniffer Vitória Dias de Jesus, EE Fernando Corrêa da Costa (Rio Brilhante), professora Lucimara da Silva Martins de Souza

• 3º lugar – Giovana Xavier da Silva, EE Professora Vânia de Medeiros Lopes (Glória de Dourados), professora Maria Eliete

Produção de Vídeo:

• 2º lugar – EE Maestro Frederico Liebermann (Campo Grande)

• 3º lugar – EE Maria Helena Albaneze (Corumbá)

Segundo o coordenador-geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes da SED/MS, coronel Marcello Fraiha, os resultados evidenciam o compromisso da Secretaria com a promoção de uma cultura permanente de prevenção, assegurando ambientes escolares cada vez mais seguros e saudáveis.

Avanço estruturante

A implantação da CIPA Escolar representa um avanço estruturante para a educação, ao fortalecer a prevenção de acidentes, doenças e violências, promover a educação em saúde e segurança de forma transversal, estimular o protagonismo estudantil e a participação democrática. A iniciativa integra ainda temas como meio ambiente, resíduos sólidos, mudanças climáticas, saúde mental e cultura de paz, reforçando a escola como espaço de formação integral e cidadã.