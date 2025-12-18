Mato Grosso do Sul conquista 1º lugar nacional na implantação da CIPA Escolar

Mato Grosso do Sul conquistou o primeiro lugar nacional na CIPA Escolar (Campanha Nacional de Incentivo à Implementação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, Doenças e Violências nas Escolas). O resultado consagra o Estado como o único da federação a atingir 100% de cobertura da iniciativa em todas as unidades da REE (Rede Estadual de Ensino). A conquista foi obtida pela SED (Secretaria de Educação), por meio da Coordenadoria-Geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes. A CIPA Escolar é formada por estudantes, com a participação de servidores, e atua na conscientização e na prevenção de acidentes, doenças e violências no ambiente escolar.
Na terceira edição da campanha nacional, foram registrados em todo o país 1.223 escolas com atividades iniciadas, 537 unidades com CIPA implementada e 4.804 cipeiros e cipeiras, sendo 2.893 estudantes e 1.911 servidores. Atualmente, 271.449 estudantes e 42.840 servidores estão vinculados a escolas com CIPA implementada no Brasil.
Mato Grosso do Sul liderou o critério destinado a estados, municípios ou Distrito Federal com mais de 300 escolas sob gestão. Das 345 escolas da REE, todas contam com CIPA Escolar em funcionamento.
Reconhecimento nacional
O resultado consolida Mato Grosso do Sul como referência brasileira na promoção da cultura de prevenção, saúde e segurança no ambiente escolar, alinhada ao Projeto Segurança e Saúde nas Escolas, coordenado nacionalmente pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e Organização Internacional do Trabalho.
A conquista também reforça o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas voltadas à proteção da vida, à educação de qualidade e ao desenvolvimento humano sustentável, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, especialmente os ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), 4 (Educação de Qualidade) e 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico).
Para o secretário de Educação, Hélio Daher, o desempenho das escolas da rede estadual demonstra que a política pública foi efetivamente incorporada pela comunidade escolar, gerando resultados pedagógicos, criativos e transformadores.
Destaque em concurso cultural
Além da liderança nacional na implantação da CIPA Escolar, escolas da rede estadual também se destacaram no Concurso Cultural de Redação e Vídeo sobre Saúde e Segurança nas Escolas, com produções voltadas aos efeitos climáticos e à temática dos resíduos sólidos.
Concurso de Redação:
• 2º lugar – Dyeniffer Vitória Dias de Jesus, EE Fernando Corrêa da Costa (Rio Brilhante), professora Lucimara da Silva Martins de Souza
• 3º lugar – Giovana Xavier da Silva, EE Professora Vânia de Medeiros Lopes (Glória de Dourados), professora Maria Eliete
Produção de Vídeo:
• 2º lugar – EE Maestro Frederico Liebermann (Campo Grande)
• 3º lugar – EE Maria Helena Albaneze (Corumbá)
Segundo o coordenador-geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes da SED/MS, coronel Marcello Fraiha, os resultados evidenciam o compromisso da Secretaria com a promoção de uma cultura permanente de prevenção, assegurando ambientes escolares cada vez mais seguros e saudáveis.
Avanço estruturante
A implantação da CIPA Escolar representa um avanço estruturante para a educação, ao fortalecer a prevenção de acidentes, doenças e violências, promover a educação em saúde e segurança de forma transversal, estimular o protagonismo estudantil e a participação democrática. A iniciativa integra ainda temas como meio ambiente, resíduos sólidos, mudanças climáticas, saúde mental e cultura de paz, reforçando a escola como espaço de formação integral e cidadã.