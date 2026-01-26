Mato Grosso do Sul conhece rivais na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quarta-feira (28), às 15h, o sorteio que definirá os mandos de campo da primeira fase e os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil de 2026, evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro, reunindo 126 clubes, número recorde na história da competição disputada em nove fases. Mato Grosso do Sul terá três representantes: Operário, Ivinhema e Pantanal, sendo que Ivinhema e Pantanal começam na primeira fase, buscando avançar e dar visibilidade ao futebol estadual, enquanto o Operário entra na segunda fase, carregando tradição e expectativa de boa campanha.
A primeira fase ocorrerá nos dias 18 e 19 de fevereiro, e a final, em jogo único, está prevista para 6 de dezembro, encerrando a temporada do futebol masculino brasileiro. O torneio promete confrontos equilibrados e oportunidades para equipes menores, enquanto clubes tradicionais tentam manter o favoritismo. Para os clubes sul-mato-grossenses, cada partida será decisiva para projeção nacional e fortalecimento da base local.