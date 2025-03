Marina Silva se reúne com ministro após pressão sobre Ibama

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou que se reunirá com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após a escalada de críticas deste contra o Ibama. Silveira tem pressionado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis pela liberação dos estudos para a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Em 2023, o Ibama negou o pedido da Petrobras para iniciar esses estudos e exigiu uma avaliação ambiental da área.

Recentemente, o ministro Silveira pediu uma reunião com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e sugeriu que ele estaria receoso em dar uma resposta à Petrobras. A postura gerou críticas internas, com servidores do Meio Ambiente vendo a pressão como uma tentativa de constrangimento institucional.

Marina explicou que o pedido inicial para a reunião foi feito por Silveira, mas agora incluirá sua presença e a do presidente do Ibama. O encontro ocorrerá após a viagem dos ministros ao Japão, onde ambos acompanham o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.