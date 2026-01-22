Marilhense de 17 anos assina com gigante do beisebol dos EUA

Aos 17 anos, o arremessador destro Cláudio Pereira, natural de Marília-SP, emocionou-se ao assinar seu primeiro contrato profissional com o Boston Red Sox, da MLB, selando quase uma década de dedicação ao beisebol. O jovem começou no esporte aos oito anos em um projeto escolar, superando o choro inicial e o futebol para seguir sua paixão. Reconhecido internacionalmente, Cláudio assinou contrato de sete anos, com bônus de US$ 550 mil, entrando no top 100 das promessas fora dos EUA.
Ele é um dos três brasileiros que assinaram com a MLB neste início de ano, ao lado de Pietro Rienzo e Alexandre Moreti. O paulista já iniciou treinos nas ligas de base do Red Sox na República Dominicana e tem metas claras para 2026: evoluir fisicamente e avançar rapidamente rumo aos EUA. Cláudio destacou a emoção de representar o Brasil e agradeceu o apoio da família, afirmando que seu objetivo é inspirar outros jovens a nunca desistirem de seus sonhos.