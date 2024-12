Mara Caseiro solicita implantação do ensino médio no distrito de Taunay, em Aquidauana

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou, indicação ao governador Eduardo Riedel e ao secretário esta de Educação, Hélio Daher, solicitando a implantação do ensino médio na Escola Visconde de Taunay, localizada no distrito de Taunay, município de Aquidauana. O pedido atende à reivindicação apresentada pelo vereador Tião Melo.

A parlamentar ressaltou que a Escola Visconde de Taunay é fundamental para a oferta de ensino à população local, mas atualmente atende apenas às etapas do ensino infantil e fundamental, deixando de contemplar o ensino médio. Essa lacuna tem prejudicado jovens que residem no distrito, pois precisam buscar alternativas fora da comunidade para concluir sua formação básica.

“Sem o ensino médio, os alunos ficam excluídos de uma etapa essencial, que prepara os jovens tanto para o mercado de trabalho quanto para o ingresso no ensino superior. A educação completa, com disciplinas como matemática, português, ciências e línguas estrangeiras, é um direito de todos e deve estar acessível também aos estudantes do distrito de Taunay”, enfatizou Mara Caseiro.

O vereador Tião Melo, autor da demanda inicial, destacou a dificuldade enfrentada pelas famílias locais, que precisam enviar seus filhos para outras localidades, muitas vezes distantes, para concluírem os estudos. Essa situação gera despesas adicionais, desgaste emocional e até mesmo evasão escolar.

A deputada reforçou a importância da educação como ferramenta de desenvolvimento social e econômico para o estado de Mato Grosso do Sul e seus 79 municípios. “Investir em educação significa investir no futuro, e essa reivindicação do distrito de Taunay merece toda a atenção e compromisso do governo estadual”, concluiu.