quarta-feira, 18/03/2026

Mara Caseiro pede asfalto na Serra do Pindaivão e cobra melhoria no acesso rural

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Para Rio Verde de Mato Grosso, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou, ao governador Eduardo Riedel, a elaboração do projeto e a execução da obra de pavimentação asfáltica da estrada da Serra do Pindaivão. O pedido também foi encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Rudi Fiorese.

A solicitação atende a uma demanda apresentada pelo vice-prefeito do município, Jorge Luiz de Oliveira Santos, e reflete uma antiga reivindicação da população local, especialmente de moradores da zona rural, produtores e usuários da via.

De acordo com a deputada, a estrada da Serra do Pindaivão possui papel fundamental para a mobilidade e o desenvolvimento da região, sendo utilizada diariamente para o escoamento da produção agropecuária, transporte escolar e acesso a serviços essenciais, como saúde. “Hoje, a falta de pavimentação compromete diretamente a trafegabilidade, principalmente em períodos de chuva, quando a estrada se torna praticamente intransitável. Isso gera prejuízos, dificulta o dia a dia da população e coloca em risco a segurança das pessoas”, destacou Mara Caseiro.

A parlamentar reforçou que a pavimentação trará impactos positivos significativos para o município, contribuindo para o fortalecimento da economia local, valorização das propriedades rurais e melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, a obra deve reduzir custos logísticos, ampliar o potencial produtivo e impulsionar o turismo na região, conhecida por suas belezas naturais.

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