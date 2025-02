Mapa lança programa de modernização agrícola

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou o Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), com o objetivo de modernizar o setor agropecuário e promover práticas mais sustentáveis no campo. Publicada no Diário Oficial da União, a Portaria nº 775/25 institui o programa, que vai adquirir e doar máquinas e equipamentos agrícolas para regiões com baixo índice de mecanização e alta vulnerabilidade econômica.

O Promaq visa aumentar a produtividade rural, reduzir desigualdades regionais e impulsionar a competitividade da produção agropecuária. O ministro Carlos Fávaro destacou a importância da mecanização para a promoção de uma produção mais eficaz e sustentável. O programa atenderá municípios e estados em situação de emergência e aqueles com menor participação no setor agropecuário, priorizando sempre o uso de práticas que minimizem impactos ambientais.

Os beneficiários deverão apresentar um diagnóstico detalhado da demanda por máquinas, com base nas características locais da produção e infraestrutura rural.