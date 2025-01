Mais de 1,5 mil infrações foram registrados durante operação ano novo.

Entre os dias 27 de dezembro e 1° de janeiro, mais de 1,5 mil infrações foram registradas nas rodovias de Mato Grosso do Sul, segundo o balanço da Operação Ano Novo, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), divulgado nesta quinta-feira (2).

Ao todo, quase 7 mil pessoas foram paradas, com e 5 mil testes de bafômetros realizados. Isso representa um aumento superior a 225% de testes realizados, em comparação ao ano passado, que totalizou 1,5 mil durante a mesma operação na época.

O trabalho teve apoio da CCR MSVia, que “emprestou” as imagens das câmeras de seguranças, colaborando na utilização de mil radares móveis. Além disso, 70 veículos precisaram ser recolhidos da via e levados para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Já os acidentes, totalizaram 20, sendo oito deves graves, com 26 feridos seriamente e duas mortes. Uma das vítimas fatais foi Márcia Gasparelli Rodrigues, de 29 anos, que seguia pela BR-262 em um Fiat Strada, conduzido pelo marido dela, na noite de sábado (28). Eles colidiram em uma carreta bitrem, próximo a Três Lagoas, e a suspeita é que ela não estava com cinto de segurança.

A outra morte foi na BR-060, na entrada de Camapuã. Um homem, sem documentos e com ferimentos compatíveis a um acidente de trânsito, foi encontrado às margens da estrada.