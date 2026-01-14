Lula nomeia Wellington Lima e Silva como novo ministro da Justiça

O advogado Wellington César Lima e Silva foi nomeado nesta terça-feira (13) como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo nota do Palácio do Planalto. A nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União ainda hoje, e ele substituirá Ricardo Lewandowski, que deixou o cargo alegando motivos pessoais e familiares. Wellington Lima e Silva ocupava anteriormente o cargo de advogado-geral da Petrobras e já havia chefiado a pasta durante a gestão de Dilma Rousseff, tornando-se a segunda vez que assume o Ministério da Justiça.

Na atual administração, ele também atuou como secretário especial para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, além de ter sido procurador-geral da Justiça da Bahia e procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, consolidando uma trajetória longa no serviço público. Lewandowski, magistrado aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), entregou sua carta de demissão no dia 8 de janeiro, encerrando quase dois anos à frente da pasta desde fevereiro de 2024, e destacou que sua decisão se deu por questões pessoais e familiares.