Lula e Erdogan discutem situação em Gaza e agenda climática

O presidente Luls conversou por telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na manhã desta quarta-feira (21), e abordaram a situação na Faixa de Gaza e esforços internacionais pela paz. Lula e Erdogan estão entre os líderes convidados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar o Conselho da Paz, grupo que supervisionará a reconstrução do enclave palestino, devastado por conflitos, com mais de 68 mil mortos.

O presidente turco parabenizou Lula pelo desempenho à frente do G20 e da COP30, realizada em Belém, e demonstrou interesse na experiência brasileira para a COP31, que ocorrerá na Turquia em novembro. Os mandatários também discutiram a ampliação do comércio bilateral, que atingiu US$ 5,5 bilhões em 2025, e concordaram em promover encontros entre setores privados. Lula, nas últimas semanas, manteve diálogo com líderes internacionais como Vladimir Putin, Pedro Sánchez, Mark Carney, Gustavo Petro e Claudia Sheinbaum, reforçando a atuação diplomática brasileira.

A conversa evidencia a combinação de questões humanitárias, climáticas e econômicas na agenda de Lula, além de fortalecer a cooperação com países estratégicos. O Planalto ressaltou que esses contatos reforçam a posição do Brasil em fóruns multilaterais e sua relevância geopolítica.

A reunião bilateral também abre espaço para futuras parcerias comerciais e intercâmbios em tecnologia e energia. Observadores internacionais apontam que a iniciativa brasileira pode influenciar decisões sobre reconstrução de Gaza e mobilização de investimentos globais.

