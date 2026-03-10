quarta-feira, 11/03/2026

Lula alerta sobre necessidade de defesa nacional

Lula defende produção própria de armas e cooperação internacional em defesa para garantir soberania e segurança nacional

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom

Presidente defende produção própria de equipamentos militares

Brasil e países da América do Sul precisam se preparar para sua defesa e investir em produção conjunta de equipamentos militares, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira. Segundo ele, a região é pacífica e não possui armas nucleares. “Aqui ninguém tem bomba nuclear. Nossos drones são para agricultura, ciência e tecnologia, não para guerra”, destacou. O presidente também ressaltou a importância de reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros.

O tema foi discutido em reunião com representantes do África do Sul e do grupo Brics, que avaliam um acordo de cooperação no setor de defesa. Lula defendeu parcerias estratégicas que garantam soberania tecnológica e segurança nacional. A iniciativa visa fortalecer a produção local e o intercâmbio científico e industrial entre os países do bloco.

A medida também busca estimular empregos e inovação no setor. O governo brasileiro reforça a visão de uma América do Sul como região de paz, preparada para eventuais ameaças externas.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Modernização do Sistema Penitenciário de MS

Milton - 0
Agepen e Agesul alinham estratégias para acelerar obras e ampliar vagas Representantes da Agepen e da Agesul reuniram-se para alinhar estratégias que visam dar celeridade...
Leia mais

Palestras da ABL realizadas na ASL em 2025 são disponibilizadas online

Milton - 0
Conteúdos podem ser assistidos gratuitamente no portal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) disponibilizou em seu portal os vídeos das...
Leia mais

Mochi solicita recursos para rede de água em Nioaque

Milton - 0
Sistema de abastecimento vai beneficiar cerca de 60 famílias com água potável e infraestrutura moderna O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou nesta quarta-feira (4)...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Sexta, 6 de março de 2026. Hoje é dia da Optometria Manchetes do Correio do Estado: -Trânsito do Estado tem o ano mais violento da década... -Servidores do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia