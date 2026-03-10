Lula alerta sobre necessidade de defesa nacional

Presidente defende produção própria de equipamentos militares

Brasil e países da América do Sul precisam se preparar para sua defesa e investir em produção conjunta de equipamentos militares, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira. Segundo ele, a região é pacífica e não possui armas nucleares. “Aqui ninguém tem bomba nuclear. Nossos drones são para agricultura, ciência e tecnologia, não para guerra”, destacou. O presidente também ressaltou a importância de reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros.

O tema foi discutido em reunião com representantes do África do Sul e do grupo Brics, que avaliam um acordo de cooperação no setor de defesa. Lula defendeu parcerias estratégicas que garantam soberania tecnológica e segurança nacional. A iniciativa visa fortalecer a produção local e o intercâmbio científico e industrial entre os países do bloco.

A medida também busca estimular empregos e inovação no setor. O governo brasileiro reforça a visão de uma América do Sul como região de paz, preparada para eventuais ameaças externas.