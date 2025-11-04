Luan Santana encerra turnê na Europa com recorde histórico em Londres

Luan Santana encerrou com chave de ouro sua turnê pela Europa, neste domingo (2), em um marco inesquecível para a música brasileira: o cantor esgotou os ingressos da Ovo Arena Wembley, em Londres, um dos palcos mais emblemáticos do mundo, que já recebeu lendas como Queen, Michael Jackson, The Rolling Stones, Madonna e Beyoncé.

Com a casa completamente lotada, Luan fez história ao atingir o maior recorde de público de um artista brasileiro na capital inglesa, consolidando de vez sua trajetória internacional. O show, parte da turnê “Luan Ao Vivo na Lua”, reuniu fãs de diversos países, que cantaram em coro os grandes sucessos do cantor, como “Morena”, “Abalo Emocional”, “Coração Cigano”, “Meio Termo”, “Dona”, “Clone”, “Parece”, “Ambiente Errado”, Tudo Que Você Quiser”, o último lançamento “Olho Marrom”, e muito mais.

A apresentação contou ainda com a presença de nomes conhecidos que prestigiaram o artista: os jogadores João Pedro do Chelsea, acompanhado da esposa Khadije Skandar, e Martinelli ponta-esquerda do Arsenal ao lado de Isabella; além dos humoristas Júlio Cocielo, Victor Sarro e Fausto Carvalho, que se emocionaram com a energia do público e a grandiosidade do espetáculo, como também acompanharam em coro todo o repertório. Depois da apresentação, ele e os amigos foram ao luxuoso restaurante Novikov, que colocou hits do artista para tocar.

Após passar por cidades como Paris (França) e Genebra (Suíça) — ambas com ingressos esgotados —, Luan encerra a turnê europeia em Londres reafirmando seu status como um dos maiores fenômenos da música brasileira e provando que o seu som ultrapassa fronteiras. Na quarta, o cantor retorna ao Brasil trazendo na bagagem mais uma trajetória marcada por recordes, aplausos e a certeza de que sua música segue conquistando o mundo.

