Luan Pereira abre o ano com single inédito “Nunca Esquecido”, ao lado de Léo Foguete e Mc Don Juan

Dando o pontapé inicial em seus lançamentos de 2026, Luan Pereira apresenta “Nunca Esquecido”, single inédito que chega para reforçar a versatilidade do artista e sua força criativa dentro do cenário musical. Fora de projetos ou álbuns, a faixa marca o primeiro lançamento do cantor no ano e aposta em uma união potente de estilos ao lado de Léo Foguete e MC Don Juan.

Assinada exclusivamente por Luan Pereira, a canção evidencia um dos pilares da carreira do artista: a composição. Responsável por grande parte do repertório que interpreta, Luan vem se consolidando não apenas como intérprete, mas como um compositor completo, conectado às histórias e sentimentos do público. Em “Nunca Esquecido”, ele transforma situações comuns das relações modernas em uma narrativa direta, irônica e fácil de se identificar.

A música fala sobre términos mal resolvidos, versões distorcidas da história e aquele jogo emocional em que, mesmo após bloqueios, afastamentos e tentativas de substituição, o sentimento insiste em permanecer. Com uma letra forte e um refrão marcante, a faixa retrata o vai e vem dos relacionamentos de forma atual, dialogando diretamente com a linguagem das redes sociais e da geração conectada.

O encontro com Léo Foguete acontece novamente após o sucesso de “Um Palmo”, parceria que teve grande repercussão e agora ganha um novo capítulo. Já a participação de MC Don Juan acrescenta ainda mais identidade à faixa, ampliando o alcance da música e reforçando a mistura de sonoridades que vem se tornando uma das marcas de Luan Pereira.

Antes mesmo do lançamento oficial, “Nunca Esquecido” já demonstrava seu potencial. Um trecho da canção foi divulgado nas redes sociais e rapidamente passou a embalar trends e criações de fãs, além de gerar forte engajamento orgânico. Nos shows, Luan Pereira vem apresentando uma palhinha da música, recebendo resposta imediata e extremamente positiva do público, que já canta e reage como se o single fosse um hit consolidado.

Além da faixa nas plataformas digitais, “Nunca Esquecido” ganhará também um clipe oficial, que será disponibilizado nos próximos dias. Gravado em um parque aquático, o vídeo aposta em uma atmosfera leve e descontraída, mostrando a sintonia e a diversão entre os artistas, em contraste com a história intensa retratada na letra.

Com “Nunca Esquecido”, Luan Pereira inicia o ano reafirmando sua identidade artística, sua força como compositor e sua capacidade de transformar vivências comuns em músicas que rapidamente se conectam com o público.

