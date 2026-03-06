sexta-feira, 6/03/2026

Liga Fut7 define Quartas de Final em rodada decisiva neste Fim de Semana

Milton
Publicado por Milton
Foto: Arapuãnews

Confrontos na Arena Botafogo encerram as oitavas de final da Copa Regional em Três Lagoas

A 2ª Copa Regional Liga Fut7 entra em sua fase mais aguda neste fim de semana, com a realização das últimas quatro partidas das oitavas de final na Arena Botafogo, em Três Lagoas. O torneio, que iniciou em janeiro com 20 equipes divididas em cinco chaves, chega ao momento decisivo para definir quem avança entre os oito melhores da competição. No sábado, os duelos começam às 14h40 com AE Cavaquinho FC enfrentando o Inovação Calhas, seguido por AE União São João contra Viela City.

Já no domingo, a disputa continua a partir das 8h com Costa do Marfim e Bela Vista EC, encerrando-se com o jogo entre EF Ipanema e Botafogo EC às 9h. Após uma fase de grupos equilibrada, encerrada em 22 de fevereiro, a expectativa da organização é de alto nível técnico e grande presença de público. O evento reafirma a força do futebol society local, promovendo integração social e competitividade entre as agremiações da região. Os vencedores destes confrontos garantem vaga direta nas quartas de final, aproximando-se da grande decisão do título da temporada 2026.

