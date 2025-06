Lidio Lopes quer base dos Bombeiros em Nova Itamarati

O deputado estadual Lidio Lopes solicitou ao Governo de MS a criação de uma base do Corpo de Bombeiros no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã. A indicação foi enviada nesta terça-feira (18) ao governador Eduardo Riedel e aos secretários estaduais. Segundo o deputado, o distrito cresceu muito nos últimos anos e está distante da sede do município, o que atrasa o atendimento de emergências.

“Ter os Bombeiros mais próximos significa salvar vidas”, afirmou Lidio. A base também reforçaria ações preventivas, campanhas educativas e proteção ao meio ambiente.

A proposta foi bem recebida por moradores e lideranças locais. A presença dos Bombeiros deve fortalecer a segurança e resposta a riscos na região.

Lidio espera que os estudos sejam feitos com agilidade para garantir o avanço.