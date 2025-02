Lia Nogueira reforça cobrança para retomada da passarela na MS-156

A falta de infraestrutura adequada para travessia de pedestres na Rodovia MS-156, no trecho entre a BR-163 e o Núcleo Industrial, segue colocando em risco a vida de moradores e trabalhadores da região do Jardim Guaicurus. Diante da gravidade da situação, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) tem intensificado esforços para garantir a retomada das obras da passarela, que permanece inacabada desde 2020.

Desde o início de seu mandato, a parlamentar tem se mobilizado junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Infraestrutura e Logística, cobrando soluções imediatas para a conclusão da obra. A passarela, que deveria facilitar a passagem segura de pedestres em uma das rodovias mais movimentadas de Dourados, permanece inacabada, enquanto o fluxo intenso de caminhões, bitrens e ônibus torna a travessia perigosa, principalmente em horários de pico.

Em sua última solicitação, nesta semana durante agenda na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Lia Nogueira reforçou a necessidade urgente da retomada da construção.

“Essa passarela não é um luxo, mas uma necessidade vital para evitar mais acidentes e preservar vidas. Estamos falando de um trecho extremamente movimentado, que liga bairros populosos como o Jardim Guaicurus e o Residencial Deoclécio Artuzi a importantes áreas industriais da cidade. As pessoas precisam de segurança para se deslocar”, afirmou a deputada.

O projeto da passarela prevê uma estrutura metálica com aproximadamente 52 metros de extensão e grades de proteção. O contrato para sua execução foi assinado em setembro de 2020, mas as obras foram interrompidas, sem previsão de conclusão. Desde então, a deputada tem cobrado informações do governo estadual e buscado respostas para garantir que os recursos sejam destinados e o projeto finalmente saia do papel.

Além das solicitações formais enviadas ao governo, Lia Nogueira também entregou um ofício solicitando a retomada da obra diretamente ao governador no final do ano passado. “Estamos acompanhando essa situação há tempos e reforçamos esse pedido pessoalmente, porque entendemos que a segurança da população deve ser prioridade”, destacou a deputada.