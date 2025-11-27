quinta-feira, 27/11/2025

Lei sancionada por Lula amplia faixa de isenção do IR no MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O presidente Lula sancionou na quarta-feira, 26 de novembro, a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil mensais. A medida visa reduzir a carga tributária sobre a classe média e aumentar o poder de compra da população.

No Mato Grosso do Sul, aproximadamente 245 mil contribuintes serão impactados diretamente pela mudança. Desses, 162.987 trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês deixarão de pagar o imposto a partir de 2026, enquanto outros 82.010 com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil terão descontos parciais.

Atualmente, cerca de 229,6 mil declarantes já estão isentos, e com a nova lei, esse número deve subir para aproximadamente 392,6 mil pessoas. A legislação entra em vigor já na declaração do próximo ano, oferecendo alívio financeiro significativo para milhares de famílias sul-mato-grossenses.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Rede Limpa retira 15 mil metros de fios irregulares no Centro de Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
O projeto piloto Rede Limpa retirou aproximadamente 15 mil metros de cabos irregulares e abandonados em 43 postes do Centro de Campo Grande, em...
Leia mais

Cerejas chilenas contaminadas são destruídas pelo Vigiagro

Milton - 0
A presença de um ácaro quarentenário altamente destrutivo em uma carga de cerejas vindas do Chile acendeu um sinal de alerta na vigilância agropecuária...
Leia mais

Traficantes são capturados em Santa Rita do Pardo

Milton - 0
A Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, com apoio da Polícia Militar, realizou na última sexta-feira (21) uma operação para cumprir mandados de...
Leia mais

Deputado Zé Teixeira reforça pedidos por melhorias em rodovias de MS

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) voltou a manifestar preocupação com as condições das rodovias em Mato Grosso do Sul. Durante a sessão desta...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia