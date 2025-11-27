Lei sancionada por Lula amplia faixa de isenção do IR no MS

O presidente Lula sancionou na quarta-feira, 26 de novembro, a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil mensais. A medida visa reduzir a carga tributária sobre a classe média e aumentar o poder de compra da população.

No Mato Grosso do Sul, aproximadamente 245 mil contribuintes serão impactados diretamente pela mudança. Desses, 162.987 trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês deixarão de pagar o imposto a partir de 2026, enquanto outros 82.010 com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil terão descontos parciais.

Atualmente, cerca de 229,6 mil declarantes já estão isentos, e com a nova lei, esse número deve subir para aproximadamente 392,6 mil pessoas. A legislação entra em vigor já na declaração do próximo ano, oferecendo alívio financeiro significativo para milhares de famílias sul-mato-grossenses.