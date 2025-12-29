segunda-feira, 29/12/2025

Lei destina recursos para Petrobras Biocombustível

Milton
Publicado por Milton
Foto: Agência Petrobrás/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.307, de 2025, que libera R$ 3,3 milhões para a Petrobras Biocombustível. Os recursos serão utilizados em aquisições, incluindo equipamentos de informática, e possíveis mudanças de sede da empresa. Segundo o governo, a verba foi redistribuída internamente, sem afetar o Orçamento de 2025. O projeto que deu origem à lei, PLN 11/2025, foi aprovado pelo Congresso Nacional em 19 de dezembro.

A ação reforça o investimento em biocombustíveis, especialmente na usina de Candeias, na Bahia. A medida demonstra compromisso do governo com o setor energético sustentável. A lei entra em vigor imediatamente, garantindo execução rápida dos recursos.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

São Gabriel do Oeste mantém contrato de combustível por mais um ano

Milton - 0
A Prefeitura de São Gabriel do Oeste, localizada a 124 km de Campo Grande, prorrogou o contrato de fornecimento de combustíveis para a Secretaria...
Leia mais

Rede oncológica de MS concentra 99% dos atendimentos em unidades especializadas do SUS

Milton - 0
Organizada pela SES, estrutura regionalizada concentra atendimentos nas UNACON e fortalece o acesso ao tratamento pelo SUS A assistência oncológica integra o conjunto de ações...
Leia mais

ARTIGO: Fim de 2025 Inspira Reflexão, Perdão e Novos Ciclos para 2026

Milton - 0
O espírito do Natal e a chegada de 2026 pedem perdão, esperança e coragem Hoje, o clima natalino trouxe uma sensação de leveza, lembrando que...
Leia mais

Adolescente é apreendido por latrocínio em Rio Verde

Milton - 0
Na madrugada de sexta-feira (19), um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo a latrocínio em Rio Verde, com apoio da...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia