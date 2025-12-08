Ladrões de artes são procurados pela polícia paulistana

A Polícia de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (8) os retratos dos dois homens que invadiram a Biblioteca Mário de Andrade e roubaram 13 gravuras raras. O crime ocorreu na manhã de domingo (7), quando a dupla conseguiu fugir com oito obras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari. As imagens das câmeras de vigilância mostram os suspeitos carregando as peças pela Rua João Adolfo, mas o paradeiro atual dos objetos ainda é desconhecido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os ladrões renderam uma vigilante e um casal de visitantes antes de fugir pela saída principal. O caso está sendo investigado pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

Esta não é a primeira vez que a biblioteca é alvo de criminosos; em 2006, doze gravuras do século XIX foram furtadas e recuperadas apenas em 2024. A Biblioteca Mário de Andrade, que completou 100 anos em fevereiro, é a maior biblioteca pública da cidade e recebe milhares de visitantes anualmente.

Foto: Montagem/g1/Reprodução/TV Globo



Foto: Reprodução/TV Globo