quarta-feira, 19/11/2025

“Ladrão de Tênis” é capturado na fronteira

Marciliano David Tillería González foi preso após ser identificado por câmeras de segurança em múltiplos roubos de veículos importados

Milton
Publicado por Milton
FOTO: ABC COLOR

Um criminoso conhecido como “ladrão de tênis” foi capturado na noite passada em Rojas Potrero, acusado de uma série de roubos de veículos em Assunção e na região central do país. Trata-se de Marciliano David Tillería González, de 33 anos, interceptado enquanto dirigia um caminhão Isuzu D-MAX cinza, horas após ter roubado o veículo de Alcide Ever Piñanez Sosa, residente na Zona Norte de Fernando de la Mora.

Segundo fontes do Departamento de Controle de Veículos Motorizados, imagens de câmeras de segurança confirmaram a participação do suspeito em pelo menos cinco roubos de carros importados via Chile.

O modus operandi do criminoso era sempre o mesmo: nas primeiras horas da manhã, entre 01:00 e 03:00, ele e um cúmplice circulavam pelo bairro até localizar o veículo alvo. Após identificar o carro, Marciliano se aproximava, verificava o interior, conferia se não havia observadores e então abria a porta, ligava o motor e fugia com o veículo.

A polícia suspeita que alguns carros roubados foram vendidos em cidades do interior, enquanto outros foram desmontados para venda de peças em Assunção e região central. A captura do suspeito foi comunicada ao promotor Diego Duarte de Villarrica, que determinou que Marciliano e as provas permanecessem na delegacia de Rojas Potrero.

O caso segue sob investigação, com as autoridades buscando identificar se há mais cúmplices envolvidos nos roubos.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Explosão no Tatuapé deixa mortos e destruição em residência

Milton - 0
Imagens de câmeras de segurança registraram na noite desta quinta-feira (13) o momento em que um imóvel explodiu no Tatuapé, zona leste de São...
Leia mais

Brasil segue livre do sarampo, apesar de novos casos confirmados

Milton - 0
O Brasil registrou 37 casos de sarampo neste ano, com três novas infecções identificadas em Primavera do Leste (MT). Apesar do aumento, o país...
Leia mais

Deputado Roberto Hashioka solicita recuperação da rodovia MS-141 em Ivinhema

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou reivindicação para execução de obras de recuperação da pavimentação asfáltica no trecho da Rodovia MS-141, nos...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quinta, 13 de novembro de 2025. HOJE É DIA MUNDIAL DA GENTILEZA Faltam 42 dias para o Natal Manchete do Correio do Estado: Cigarreiros tinham frota de carros...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia