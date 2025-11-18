“Ladrão de Tênis” é capturado na fronteira

Um criminoso conhecido como “ladrão de tênis” foi capturado na noite passada em Rojas Potrero, acusado de uma série de roubos de veículos em Assunção e na região central do país. Trata-se de Marciliano David Tillería González, de 33 anos, interceptado enquanto dirigia um caminhão Isuzu D-MAX cinza, horas após ter roubado o veículo de Alcide Ever Piñanez Sosa, residente na Zona Norte de Fernando de la Mora.

Segundo fontes do Departamento de Controle de Veículos Motorizados, imagens de câmeras de segurança confirmaram a participação do suspeito em pelo menos cinco roubos de carros importados via Chile.

O modus operandi do criminoso era sempre o mesmo: nas primeiras horas da manhã, entre 01:00 e 03:00, ele e um cúmplice circulavam pelo bairro até localizar o veículo alvo. Após identificar o carro, Marciliano se aproximava, verificava o interior, conferia se não havia observadores e então abria a porta, ligava o motor e fugia com o veículo.

A polícia suspeita que alguns carros roubados foram vendidos em cidades do interior, enquanto outros foram desmontados para venda de peças em Assunção e região central. A captura do suspeito foi comunicada ao promotor Diego Duarte de Villarrica, que determinou que Marciliano e as provas permanecessem na delegacia de Rojas Potrero.

O caso segue sob investigação, com as autoridades buscando identificar se há mais cúmplices envolvidos nos roubos.