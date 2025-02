Justiça decide soltar suspeito de espancar irmão no Jardim Colúmbia

Nesta sexta-feira (31), a Justiça decidiu soltar um homem de 31 anos, acusado de agredir brutalmente o próprio irmão, de 35 anos, com pauladas, durante uma briga no bairro Jardim Colúmbia. A decisão foi tomada pelo juiz plantonista Luiz Felipe Medeiros Vieira.

A vítima, que sofreu lesões graves na cabeça, segue internada na Santa Casa, em estado considerado “delicado”. O agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar fugir, mas foi capturado em um cerco montado na região e levado para a delegacia.

O juiz determinou que o suspeito seja proibido de se aproximar do irmão, com uma distância mínima de 300 metros, além de não poder ter qualquer tipo de contato com a vítima, seja pessoalmente ou por outros meios. O suspeito também foi obrigado a residir na casa de seu tio, conforme informado durante a audiência. O motivo da agressão seria um desentendimento familiar.

Testemunhas relataram que a vítima pode ter sofrido uma fratura no crânio devido aos golpes de paulada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu o homem e o levou para a Santa Casa, onde ele segue internado. Pessoas que presenciaram o ocorrido afirmaram que a vítima “quase foi morta” durante o ataque.

