Justiça condena homem por morte de cinco filhotes de cachorro

Condenação foi estabelecida em regime semiaberto

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Acusado também está proibido de manter animais sob sua tutela

Um homem foi condenado a 4 anos, 3 meses e 10 dias de prisão por matar cinco filhotes de cachorro em Campo Grande. A pena será cumprida em regime semiaberto. O crime ocorreu em 9 de fevereiro de 2024, no bairro Aero Rancho. Após uma discussão, o homem colocou os cinco filhotes de cachorro, com cerca de uma semana de vida, dentro de uma fossa.

Segundo a denúncia, os animais ficaram presos no local e morreram. A mãe e o irmão do acusado confirmaram o ocorrido, e a Justiça considerou as provas suficientes para a condenação. A defesa alegou que ele não pretendia matar os animais e estava sob efeito de álcool e drogas.

O argumento foi rejeitado, e o condenado também ficou proibido de manter animais domésticos sob sua tutela pelo período da pena.

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