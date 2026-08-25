Justiça condena homem por morte de cinco filhotes de cachorro

Acusado também está proibido de manter animais sob sua tutela

Um homem foi condenado a 4 anos, 3 meses e 10 dias de prisão por matar cinco filhotes de cachorro em Campo Grande. A pena será cumprida em regime semiaberto. O crime ocorreu em 9 de fevereiro de 2024, no bairro Aero Rancho. Após uma discussão, o homem colocou os cinco filhotes de cachorro, com cerca de uma semana de vida, dentro de uma fossa.

Segundo a denúncia, os animais ficaram presos no local e morreram. A mãe e o irmão do acusado confirmaram o ocorrido, e a Justiça considerou as provas suficientes para a condenação. A defesa alegou que ele não pretendia matar os animais e estava sob efeito de álcool e drogas.

O argumento foi rejeitado, e o condenado também ficou proibido de manter animais domésticos sob sua tutela pelo período da pena.