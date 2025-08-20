Justiça brasileira reforça liberdade de imprensa em maioria das decisões

Um estudo inédito revela que, entre 2015 e 2025, a Justiça brasileira decidiu majoritariamente a favor da liberdade de imprensa. De 24.275 sentenças analisadas, 60,6% consideraram que jornalistas e veículos atuaram dentro da legalidade. O levantamento foi feito por Jusbrasil, Abraji e Tornavoz, com o uso de inteligência artificial, e apresentado ao CNJ.

A pesquisa também aponta crescimento de decisões favoráveis à imprensa ao longo da década. Em 2015, eram 57%; em 2024, 61%. A maior parte dos processos envolve acusações de danos morais (66%), seguido de pedidos de remoção de notícias (12%).

A presidente da Abraji, Katia Brembatti, alerta que a imprensa sofre ataques constantes, especialmente em anos eleitorais. Em 2022, por exemplo, houve pico de ações envolvendo o termo “propaganda eleitoral irregular”.

O TJ-SP lidera em volume de julgamentos, com mais de 5 mil decisões sobre o tema. Para especialistas, o estudo serve de base para reduzir distorções judiciais e proteger o direito à informação.