Julho Verde: Hospital de Câncer de Campo Grande- Alfredo Abrão abrirá mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço

O Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão (HCAA) fará no dia 1 de julho, às 8h30 a abertura do mês de conscientização sobre a importância da detecção e tratamento precoce do câncer de cabeça e pescoço. Na oportunidade ocorrerá uma emocionante apresentação do Coral Novos Tons, cujos integrantes são pacientes oncológicos do hospital do segmento cabeça e pescoço (alguns laringectomizados, usando laringes eletrônicas). Também serão entregues 2 novas laringes eletrônicas para pacientes que perderam a voz em decorrência do tratamento cirúrgico. Os pacientes laringectomizados, que são aqueles nos quais houve a necessidade de remoção total ou parcial da laringe para tratar câncer de pescoço/laringe, afetando total ou parcialmente a voz.





Com isso, os pacientes poderão voltar a se comunicar, pois o aparelho reproduz a fala a partir da produção de vibração pelo aparelho, que é transmitida através dos tecidos externos do pescoço ou bochecha. Os equipamentos portáteis serão entregues gratuitamente para pacientes SUS, ação pioneira do HCAA no Estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, também será realizada a primeira apresentação do Coral do HCAA “Novos Tons”, com pacientes oncológicos de cabeça e pescoço e familiares. Entre os integrantes do coral estão laringectomizados, que com suas laringes eletrônicas estarão cantando com suas vozes especiais.



Durante todo Julho Verde o hospital multiplicará informações sobre a doença através de suas redes sociais e meios de comunicações buscando reforçar a importância da detecção precoce que pode salvar vidas. Quando detectada no início as chances de cura ultrapassam 80%.

Sobre o Julho Verde no Brasil

Foi sancionada no Brasil a Lei 14.328/22 que instituiu oficialmente JULHO como o Mês Nacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Estabelece que o mês de JULHO deva ser dedicado às campanhas informativas de esclarecimento sobre o câncer de cabeça e pescoço, com estímulo a busca pelo diagnóstico precoce da doença, o que aumenta as chances de cura ou sobrevida. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que em média 80% dessas neoplasias só são diagnosticadas em estágio avançado, o que dificulta a cura. Internacionalmente o dia 27 de julho é o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. A data foi criada pela International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS), com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Campo Grande-MS, o Hospital de Câncer de Campo Grande- Alfredo Abrão (HCAA) realiza o tratamento e presta assistência na área de câncer de cabeça e pescoço, com equipe sob coordenação do Cirurgião Oncológico especialista em Cabeça e Pescoço, Dr. Carlos Freitas e equipe multiprofissional especializada com fonoaudiologia especial, Dr. Anderson Borges de Carvalho e demais médicos, enfermeiros e técnicos, quimioterapia, radioterapia e demais áreas de suporte e reabilitação como odontologia hospitalar, enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas e serviço social.



Estatísticas

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) a previsão é de 39.550 novos casos dos cânceres de Boca/Cavidade Oral, Laringe e Tireoide anualmente no País. Os cânceres de boca e laringe são os mais frequentes entre os homens. Já nas mulheres prepondera o câncer da tireoide. Veja no quadro abaixo as estimativas do INCA:

ESTIMATIVA PARA 2023-2025 NO BRASIL

Boca (cavidade oral) = 15.100, sendo 10.900 em homens e 4.200 em mulheres

Laringe = 7.790, sendo 6.570 em homens e 1.220 em mulheres

Tireoide = 16.660, sendo 2.500 em homens e 14.160 em mulheres

TOTAL = 39.550 novos casos de câncer de cabeça e pescoço, sendo 19.970 em homens e 19.580 em mulheres.

ESTIMATIVAS PARA MATO GROSSO DO SUL

Câncer cavidade oral

Estimativa neoplasias cavidade oral para Mato Grosso do Sul: 180 (sendo 130 em homens, e 50 em mulheres)

Câncer de Tireoide

Estimativa neoplasias Tireoide para Mato Grosso do Sul: 190 novos casos (sendo 170 em mulheres e 20 em homens).

Câncer de Laringe

Estimativa neoplasias de Laringe para Mato Grosso do Sul: 140 (sendo 120 em homens e 20 em mulheres).

TOTAL MS: 510 novos casos

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) conduziu um estudo inédito, que revela que cerca de 80% dos tumores de cabeça e pescoço diagnosticados no Brasil, entre 2000 e 2017, foram identificados em estágios avançados. Esse dado compromete seriamente as chances de tratamento e cura, destacando a urgência de ações para levar ao diagnóstico precoce.





O trabalho acadêmico “Disparidades no estágio do diagnóstico de tumores de cabeça e pescoço no Brasil: uma análise abrangente de registros hospitalares de câncer”, publicado na The Lancet Regional Health – Americas, analisou mais de 145 mil casos e revelou que quanto menor o nível de educação, maior a probabilidade de diagnóstico em estágios avançados. Além disso, o estudo mostrou que os mais jovens apresentaram maior risco de diagnóstico tardio.



Dos casos analisados no estudo, 78,2% foram diagnosticados nos estágios III ou IV. A maior porcentagem de tumores em estágio avançado ocorreu na hipofaringe (91,3%), seguida pela orofaringe (86,6%), cavidade oral (75,1%) e laringe (69,5%). A maioria dos pacientes era do sexo masculino (80%), com menos de 50 anos, baixa escolaridade e consumidores de álcool e tabaco.



Geralmente, os pacientes diagnosticados com câncer na região da cabeça e pescoço têm cerca de 60 anos. Contudo, os pesquisadores observaram que quanto mais jovem, maior a probabilidade de ter a doença em estágio avançado. Identificaram um maior percentual de pacientes com 50, 40 e 30 anos chegando aos hospitais com câncer em estágio progressivo. Também encontraram uma relação com o nível socioeconômico e de escolaridade: indivíduos sem ensino básico ou com educação incompleta apresentaram 17% mais chance de diagnóstico em estágio avançado, em comparação aos que têm ensino superior.

O Brasil é um dos principais países do mundo em número de casos de tumores de cabeça e pescoço, que afetam regiões como cavidade oral, faringe e laringe. O prognóstico é muito mais favorável quando a doença é diagnosticada precocemente. No entanto, o estudo aponta que a realidade de grande parte da população brasileira é de diagnósticos tardios: quase 80% dos casos. Isso impacta diretamente a eficácia dos tratamentos, a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes.

Câncer de Cabeça e Pescoço

Os tumores de cabeça e pescoço são uma denominação genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe (onde é formada a voz), esôfago, tireoide e seios paranasais. Por falta de conhecimento dos sintomas, o diagnóstico é muitas vezes tardio. Tabagismo e excesso de álcool aumentam as chances de desenvolver a doença.

Principais Fatores de Risco

Para o câncer de cavidade oral (boca)

Tabagismo

Consumo excessivo de álcool

Exposição ao sol sem uso de protetor labial

Infecção por HPV (Papolomavírus Humano)

Para o câncer de tireoide

Dieta pobre em iodo

História de irradiação do pescoço

Radioterapia em baixas doses (principalmente na infância)

História familiar de câncer de tireoide

Obesidade

Tabagismo

Exposições hormonais

Poluentes ambientais

Para o câncer de laringe

Tabaco (cigarros, charutos, cachimbos, narguilés e produtos feitos por rolos)

Consumo excessivo de bebidas alcoólicas

Excesso de gordura corporal

Exposição ocupacional de alguns elementos como pó de madeira, produtos químicos utilizados na metalurgia, petróleo, plásticos, indústrias têxteis e o amianto

Sintomas

Observe os sinais e/ou sintomas abaixo. Se alguns deles aparecerem e evoluírem sem melhorar por mais de duas semanas, pode ser câncer e a pessoa deve procurar ajuda do serviço de saúde, de seu médico, e nos casos da boca um dentista.

As principais formas de aparecimento do câncer de cabeça e pescoço são:

•Feridas no lábio, boca, língua, garganta ou pele por mais de 15 dias;

•Nódulo/caroço no pescoço ou face;

•Dificuldade ou dor para engolir persistentes;

•Voz rouca ou fraca por mais de 15 dias;

Exames e Tratamento

O diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço é clínico e dever ser realizado por um profissional especializado (médico/cirurgião oncologista, cirurgião dentista especializado). A confirmação é feita por biópsia e podem ser necessários outros exames para avaliação do estágio da doença e do melhor tratamento a ser indicado.

Confirmada a doença, o médico pode indicar cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia, que podem ser utilizados de forma combinada ou isolada. A escolha do(s) tratamento(s) mais adequado deve ser individualizada conforme o estágio da doença, e definida após médico e paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um.

Prevenção

O melhor caminho é a prevenção, com hábitos de vida saudáveis e periodicidade nas consultas médicas. Veja algumas dicas de como se prevenir contra o câncer de cabeça e pescoço:

•Não fumar;

•Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

•Ter alimentação saudável rica e balanceada com consumo de frutas, verduras e legumes;

•Manter boa higiene bucal;

•Usar preservativo (camisinha) na prática de sexo oral;

•Manter o peso corporal adequado;

•Vacinação HPV para meninos entre 11 e 14 anos e meninas entre 9 e 14 anos.