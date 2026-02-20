Jovem morre no Hospital da Vida após ser espancado em Casa Verde

Fabiano Silva Santos, de 19 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (19) no Hospital da Vida, em Dourados, a 225 km de Campo Grande, onde estava internado após ser vítima de espancamento.

O caso aconteceu no distrito de Casa Verde, em Nova Andradina, e foi registrado como homicídio. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a autoria do crime.

Fabiano foi encontrado caído em via pública na última terça-feira (17), com diversas lesões pelo corpo provocadas por agressões físicas. Ele recebeu atendimento inicial no Hospital Municipal de Nova Andradina, mas, devido à gravidade do estado de saúde, precisou ser transferido para Dourados.

Apesar dos esforços médicos, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias após a agressão, de acordo com o Dourados News. O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo crime.

fonte: topmidianews