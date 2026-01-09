sexta-feira, 9/01/2026

Jovem morre em acidente de trabalho em MS

Um jovem de 23 anos morreu na manhã desta sexta-feira (9) após cair de uma escada enquanto realizava a instalação de um ar-condicionado em uma obra em Dourados. Marcos Felipe Fazan Avelino trabalhava no local, situado na Rua Oliveira Marques, na Vila Maxwell. Segundo a Polícia Civil, a vítima não utilizava equipamentos de proteção individual no momento do acidente e a queda foi de aproximadamente quatro metros. O Samu foi acionado, mas apenas constatou o óbito. A perícia esteve no local e o caso é investigado como acidente de trabalho.

