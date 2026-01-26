Jovem é preso por tráfico de drogas em MS

No último sábado, 24 de janeiro, policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um jovem de 18 anos por tráfico de drogas e receptação. Por volta das 17h40, durante rondas no residencial Novo Oeste, uma guarnição da Força Tática visualizou um ciclista em frente a um bar, local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Na abordagem, os policiais encontraram seis porções de maconha em posse do suspeito, que confessou comercializar a droga e revelou o valor cobrado por cada porção.

Em seguida, a equipe verificou a bicicleta elétrica utilizada pelo detido e constatou que o veículo havia sido furtado em 28 de abril de 2024. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A ação reforça o combate à criminalidade em Três Lagoas e a atuação preventiva da Polícia Militar.