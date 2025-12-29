segunda-feira, 29/12/2025

Jovem desaparecido no Rio Correntes é encontrado

O corpo de Francisco Vitor da Silva foi encontrado neste domingo (28) no Rio Correntes, a cerca de dois quilômetros do local onde sua bicicleta e celular haviam sido deixados na última sexta-feira. Natural de Pernambuco, ele morava e trabalhava em Sonora e havia desaparecido após sair até a prainha do rio. Segundo a polícia, por motivos ainda desconhecidos, Francisco acabou entrando na água e foi arrastado pela correnteza.

Autoridades investigam as circunstâncias do possível afogamento. Seu corpo foi encaminhado ao IML de Coxim e, posteriormente, será sepultado em Pernambuco. Moradores da região lamentaram o ocorrido, ressaltando os riscos do rio, que possui trechos de forte correnteza e profundidade irregular. A tragédia trouxe comoção à cidade e alerta sobre segurança em áreas de banho perigosas.

