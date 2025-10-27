terça-feira, 28/10/2025

Jovem boliviano é detido na fronteira após ingerir cápsulas de cocaína

Operação conjunta na fronteira reforça combate ao tráfico de drogas e ao contrabando de mercadorias proibidas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Jovem boliviano de 24 anos foi detido no Posto de Fiscalização Esdras, em Corumbá, após ingerir 90 cápsulas de cocaína. A abordagem ocorreu durante uma operação conjunta da Receita Federal, Polícia Militar e Mapa. O passageiro apresentava sinais de nervosismo e relatou ter ingerido a droga, sendo imediatamente encaminhado à Santa Casa local. Lá, permaneceu sob acompanhamento médico até que a expulsão das cápsulas fosse concluída com segurança.

No mesmo táxi, uma mulher de 29 anos foi detida com 110 cápsulas de pasta base de cocaína em sua bolsa, mas não ingeriu o entorpecente. Ambos foram conduzidos à Polícia Federal após os procedimentos médicos. Durante a operação, também foram apreendidas cerca de 1 tonelada de produtos de origem animal e vegetal com restrições sanitárias.

As mercadorias representam riscos à segurança agropecuária, ao meio ambiente e à saúde pública, sendo entregues às autoridades competentes para os procedimentos legais.

